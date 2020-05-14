В мире от коронавируса умерли более 300 тысяч человек

Наибольшее число жертв зафиксировано в США.

Во всем мире от коронавируса умерли более 300 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Читайте такжеВ ВОЗ рассказали, сколько лет понадобится, чтобы взять коронавирус под полный контроль (видео)По данным на 14 мая, общее число жертв составляет 300 074. Наибольшее число умерших в США – более 84 тысяч человек. В Великобритании умерли более 33 тысяч, в Италия – более 31 тысячи погибших.

Всего в мире коронавирус зарегистрировали у более 4,4 миллиона человек. Больше всего выявленных случаев заражения COVID-19 в США (1,4 миллиона), России (252 тысячи) и Великобритании (234 тысячи).

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине по состоянию на утро 14 мая зарегистрировано 16 тысяч 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4 тысяч 143 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая заболевания.