Украина в общем антирейтинге находится на 20-м месте.

С начала пандемии в мире по состоянию на сегодняшнее утро COVID-19 заболели 52 млн 127 тыс. 695 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Гопкинса (США).

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От осложнений опасного недуга с начала пандемии умерли 1 млн 284 тыс. 465 человек, выздоровели - 33 млн 926 тыс. 869.

Кроме того, по состоянию на 12 ноября, в мире зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса: за минувшие сутки умерло 10 180 пациентов от осложнений COVID-19.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, где зарегистрировано более 10,4 млн больных, Индия (8,6 млн), Бразилия (5,7 млн), Франция (1,9 млн), а также Россия (1,8 млн), а также Испания (1,4 млн).

Украина в общем антирейтинге находится на 20-м месте - между Ираком и Индонезией.

Количество зараженных с начала пандемии в Италии пересекло отметку в один миллион, а Соединенные Штаты установили суточный рекорд - 136 тысяч подтвержденных случаев инфицирования за один день.

Британия стала первой страной Европы, где общее число погибших превысило 50 тысяч. Испания, где погибло более 40 тысяч человек, сделает обязательными для въезда из стран с высоким риском заражения ПЦР-тесты с отрицательным результатом.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева