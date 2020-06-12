За сутки в мире новый антирекорд по количеству случаев COVID-19 - более 150 тысяч за сутки

Сейчас в мире более 7,5 млн инфицированных коронавирусом.

По состоянию на 12 июня с начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире заразились более 7,5 млн человек, свыше 421 тысячи умерли. Выздоровели более 3,5 млн человек.

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За минувшие сутки в мире зафиксировали антирекорд по количеству новых инфицированных коронавирусом - плюс более 150 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США, Бразилии, России, Великобритании и Индии.

В Украине по состоянию на утро 12 июня зарегистрировано 29 тыс. 753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13 тыс. 567 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 683 новые случаи заболевания.

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