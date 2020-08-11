Коронавирус в мире: количество инфицированных превысило 20 миллионов человек (карта)

В мире за все время пандемии жертвами коронавируса стали почти 735 тысяч человек.

По состоянию на утро вторника, 11 августа, в мире зарегистрировано 20 014 574 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки добавились более 230 тысяч новых больных.

При этом 734 803 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. В то же время за сутки умерли почти 5 тысяч человек.

Вместе с тем 12 223 978 человек победили смертельный вирус.

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Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США. В стране зарегистрировали 5 094 338 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 163 462 человека.

Далее следуют Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили, Иран.

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Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 81 957 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1922 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в почти 200 странах мира, включая Украину.

Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

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