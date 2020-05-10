В Италии за сутки от коронавируса умерли 165 человек

Всего с начала пандемии COVID-19 умерли 30 тыс. 560 человек.

В Италии за последние сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 165 человек.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

Уровень смертности от COVID-19 в этой стране продолжает уменьшаться - вчера сообщалось о 194 летальных случаях за сутки, 8 мая - 243, 7 мая - 274, 6 мая - 369.

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Всего в Италии зафиксировано 30 тыс. 560 летальных случаев.

По данным на 10 мая, количество инфицированных коронавирусом лиц составляет 83 тыс. 324, что на 1 тыс. 518 меньше, чем за предыдущие сутки.

Госпитализированы 13 тыс. 618 человек, что на 216 меньше, чем за предыдущие сутки.

В отделениях интенсивной терапии находятся 1 тыс. 027 пациентов, что на 7 чел. меньше, чем за предыдущие сутки.

Выздоровели и были выписаны из больницы 105 тыс. 186 человек, что на 2 тыс. 155 больше, чем за предыдущие стуки.

Кроме того, 68 тыс. 679 человек находятся в изоляции с симптомами COVID-19.

В целом количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 219 тыс. 070 человек, за последние сутки это число увеличилось на 802.

В мире по смертности Италия занимает третье место после США и Великобритании.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 мая в мире зафиксировано 4 млн 25 175 случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 279 329 человек.





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