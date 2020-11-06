Режим ЧС пока вводится с 9 ноября по 6 декабря.

Сегодня на внеочередном заседании правительство Латвии приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает национальное телерадиовещание LRT.

«Пока на период с 9 ноября по 6 декабря», - гласит проект приказа Кабинета министров.

Какими будут мероприятия поддержки населения и предпринимателей, правительство решит во вторник 10 ноября, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Во время ЧС будут отменены или запрещены все публичные очные мероприятия. Этот запрет не распространяется на организованные вне помещений собрания, шествия и пикеты с участием не более чем 50 человек.

На частных мероприятиях в период ЧС (кроме похорон) можно будет собираться не более чем по 10 человек одновременно и не более чем из двух домохозяйств. На похоронах можно будет собираться не более чем десятерым провожающим в последний путь.

Коронавирус в Латвии: статистика

В Латвии за минувшие сутки выявлено 357 инфицированных коронавирусом, умерли 7 инфицированных коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ).

Общее число инфицированных за весь период распространения коронавируса в Латвии достигло 7476 человек, из них выздоровели 1444, умерли 95 человек.

Штрафы за отсутствие масок

В Латвии с 20 ноября вступят в силу штрафы до 50 евро за отсутствие защитных масок при пребывании людей в общественном транспорте, магазинах и других общественных местах. До того времени самоуправления обязаны обеспечить масками малоимущих и малообеспеченных на их административной территории.

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Автор: Тамара Отовская