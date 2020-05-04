В Китае за сутки выявили трех новых больных коронавирусом

Все новые случаи были завезены из-за границы.

В понедельник, 4 мая, материковый Китай сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что по данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, все трое заболевших недавно приехали из-за границы.

Кроме того, было зафиксировано 13 новых бессимптомных случаев.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 4 мая в мире зафиксировано более 3,5 миллиона лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли более 247 тысяч человек. Вылечились свыше 1,12 миллиона пациентов.