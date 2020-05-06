В Китае за сутки выявили двух больных COVID-19

Летальных случаев от коронавируса зафиксировано не было.

За минувшие сутки материковый Китай зафиксировал два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Читайте такжеВ США вот коронавируса погибли уже более 70 тысяч человек

Отмечается, что заболевшие недавно прибыли из-за границы. Оба случая были зарегистрированы в провинции Шэньси, в Северо-Западном Китае.

Таким образом, общее число импортированных случаев коронавируса на континентальной части страны выросло до 1 678. Из них 1 400 пациентов выздоровели, 278 - находятся на лечении, в том числе пять в тяжелом состоянии.

Летальных случаев зафиксировано не было.

Как сообщал УНИАН, с начала пандемии в мире зафиксирован 3 662 691 случай заболевания COVID-19. Почти 1,2 миллиона пациентов вылечились, более 257 тысяч умерли.