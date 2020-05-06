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В Китае за сутки выявили двух больных COVID-19

07:06, 06 мая 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает "Синьхуа".

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Отмечается, что заболевшие недавно прибыли из-за границы. Оба случая были зарегистрированы в провинции Шэньси, в Северо-Западном Китае.

Таким образом, общее число импортированных случаев коронавируса на континентальной части страны выросло до 1 678. Из них 1 400 пациентов выздоровели, 278 - находятся на лечении, в том числе пять в тяжелом состоянии.

Летальных случаев зафиксировано не было.

Как сообщал УНИАН, с начала пандемии в мире зафиксирован 3 662 691 случай заболевания COVID-19. Почти 1,2 миллиона пациентов вылечились, более 257 тысяч умерли.

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