В Китае выявили пять новых случаев COVID-19: большинство – в провинции, где снова действует карантин

Четверо новых больных заразились коронавирусом в провинции Цзилинь.

За минувшие сутки материковый Китай сообщил о пяти новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

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Один из выявленных инфицированных прибыл из-за границы, а четверо заразились коронавирусом в провинции Цзилинь, где из-за опасений второй волны вспышки болезни COVID-19 снова ввели карантин.

Материковый Китай официально зарегистрировал 82 965 подтвержденных случаев коронавируса. В настоящее время на лечении в Китае находятся 87 пациентов. Еще 368 инфицированных, не имеющих симптомов заболевания, находятся под медицинским наблюдением.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро среды, 20 мая, насчитывается свыше 4,89 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.

Общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 323 285 человек. В то же время, вылечились более 1,68 миллиона человек.