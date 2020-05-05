В ВОЗ отреагировали на заявления США об искусственном происхождении коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения назвали спекулятивными заявления со стороны властей США, которые обвинили Китай в искусственном создании нового коронавируса.
Об этом заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майкл Райан, передает Громадське со ссылкой на CNN.
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В организации отмечают, что США не предоставили никаких доказательств этого утверждения.
"Мы не получали от правительства США никаких доказательств, касающихся предполагаемого происхождения коронавируса. Поэтому с нашей точки зрения такие заявления остаются спекулятивным", - отметил Райан.
Он отметил, что исследование генома показало, что вирус имеет природное происхождение.
Напомним, 3 мая госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что есть "значительное количество доказательств" того, что коронавирус SARS-CoV-2 распространился из лаборатории в китайском городе Ухань.
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