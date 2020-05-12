Власти Уханя хотят протестировать на коронавирус все население города - СМИ

12 мая каждый район города должен представить подробный план тестирования.

Власти города Уханя, из которого COVID-19 распространился на весь мир, планируют протестировать на коронавирус всех жителей города всего за 10 дней.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ и двух источников, знакомых с ситуацией, передает zn.ua.

В то же время представители органов здравоохранения Уханя не стали давать комментарии по этому поводу.

Согласно документу, попавшему в распоряжение журналистов, до 12 мая каждый район города должен представить подробный план тестирования.

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В Ухане, который принято считать эпицентром распространения пандемии коронавируса, после проведения повторных подсчетов количество умерших от инфекции оказалась больше на 1 290 человек и таким образом выросло до 3 869 случаев.

Изменилось и количество инфицированных. После обнаружения 325 дополнительных случаев общее их число возросло до 50 033 человек.

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса в Китае, впервые от времени послабления строгого карантина выявили новых больных COVID-19.

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