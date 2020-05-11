В китайской провинции обнаружили 11 новых случаев коронавируса
02:24, 11 мая 2020Зарубежные новости
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По состоянию на 10 мая в провинции зафиксировано 105 случаев локального инфицирования коронавирусом.
Иллюстрация / REUTERS
На северо-востоке Китая, в провинции Цзилинь диагностировали 11 новых больных коронавирусом.
По данным комитета по делам здравоохранения провинции Цзилинь, 11 новых больных COVID-19 является внутрибольничными случаями, пишет Украинская правда со ссылкой на Xinhua.
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По состоянию на 10 мая в провинции зафиксировано 105 случаев локального инфицирования Коронавирусная болезнью и 19 случаев заболевания COVID-19, которые были завезены извне.
254 человек, которые были в контакте с больными, находятся под наблюдением.
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