В китайском городе Цзинань во время тестирования замороженных продуктов обнаружили коронавирус на говядине, шкурах и на упаковке для мясных продуктов, импортированных из Бразилии, Новой Зеландии и Боливии.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте такжеВ Европе врачи выразили сомнение относительно эффективности препарата, которым в Украине уже лечат больных коронавирусомМясные продукты попали в город через таможню Яншань в Шанхае и другие внешние портовые таможни.
У более 7,5 тысячи людей, которые могли контактировать с указанным загрязненным мясом, тесты на коронавирус показали отрицательный результат.
Кроме того, на прошлой неделе власти Китая также обнаружили коронавирус на упаковке саудовских креветок в городе Ланчжоу, на бразильской говядине в городе Ухань и на аргентинской говядине в провинциях Шаньдун и Цзянсу.
Следует заметить, что Всемирная организация здравоохранения заявляет, что риск заражения коронавирусом, который находится на замороженных продуктах, является крайне низким, однако Китай неоднократно бил тревогу после обнаружения вируса в импортируемых пищевых продуктах, что повлекло разрушительные запреты на импорт.
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