В Китае из-за новой вспышки коронавируса 108 миллионов человек отправили на карантин

Пока точно не известно, что стало причиной новой вспышки, но предполагают, что вирус могли занести люди, вернувшиеся из России.

Около 108 миллионов человек посадили на карантин из-за новой вспышки коронавируса на северо-востоке Китая.

Карантин введен в городах провинций Цзилинь и Ляонин, сообщает Bloomberg. Под карантин попали, в частности, города Цзилинь (центр одноименной провинции) и Шулань. Последний называют эпицентром новой вспышки коронавируса.

"Жесткие меры привели в замешательство многих жителей, которые считали, что худшая эпидемия в стране уже закончилась", - отмечает Bloomberg.

Чиновники из сферы здравоохранения пока точно не знают, что стало причиной новой вспышки, но предполагают, что вирус могли занести люди, вернувшиеся из России.

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Теперь процесс снятия ограничений стране будет хрупким. "Даже малейший намек на возрождение инфекций может побудить вернуться к строгой изоляции", - пишет агентство.

Как сообщает South China Morning Post, Шулань попал под карантин 18 мая. Там ограничили движение общественного транспорта, выход на улицу и выезд из города. В городе уволили шестерых чиновников, включая руководителя местного отделения Коммунистической партии Китая.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 18 мая общее коронавирус в мире поразил уже более 4,7 миллиона людей. Количество умерших от COVID-19 составляет 315 185 человек. В то же время, выздоровело 1 733 963 человека.

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