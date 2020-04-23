В Италии стремительно снижается количество инфицированных коронавирусом

За сутки в стране заразились коронавирусом на 851 человека меньше, чем вчера.

В Италии за сутки в результате коронавирусной инфекции умерли 464 человека.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

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Всего в Италии смертность от коронавирусной инфекции возросла до 25 тысяч 549 человек, в том числе на 464 летальных случая за последние сутки.

В настоящее время инфицированных коронавирусом насчитывается 106 тысяч 848 человек, что на 851-го человека меньше, чем вчера.

Госпитализирован 22 тысячи 871 человек. За последние сутки количество пациентов в больницах уменьшилось на 934 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 2 тысячи 267 пациентов, на 117 человек меньше, чем в минувшие сутки.

При этом, количество людей, которые вылечились и буди выписаны из больницы, выросло до 57 тысяч 576. За последние сутки были выписаны более 3 тысяч человек.

Еще 81 тысяч 710 человек с положительным результатом на коронавирус находятся в изоляции с симптомами или незначительными симптомами.

В целом количество инфицированных, умерших и выздоровевших, составляет 189 тысяч 973 человека. За последние сутки это число выросло на 2 тысячи 646 случаев.

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