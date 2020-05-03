В Италии зафиксировали наименьшее количество умерших за сутки с начала карантина
В Италии за последние сутки было зафиксировано наименьшее количество умерших, у которых подтвердили заражение новым коронавирусом, со времен введения в стране ограничений на передвижение.
За последние сутки количество летальных исходов составило 174, сообщило вечером в воскресенье, 3 мая, ведомство по гражданской защите страны.
Это - самый низкий показатель с 10 марта, когда в стране ввели жесткий карантин и было зафиксировано 168 смертей, вызванных коронавирусной инфекцией. На пике пандемии в Италии число умерших приближалось к тысяче.
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Всего за время пандемии в Италии подтверждено 210,7 тысячи случаев заражения. Количество новых случаев за последние сутки составляло 1389, что тоже является самым низким показателем с 10 марта. В стране умерли 28,9 тысячи людей, у которых подтвердили заражения коронавирусом. Это - самый высокий показатель в Европе и второй в мире после США.
По данным ведомства по гражданской защите, в стране протестировано на коронавирус 1,457 миллиона человек из общего населения примерно в 60 миллионов, сообщает агентство новостей Reuters.
Как сообщал ранее УНИАН, правительство Италии планирует начать с 4 мая ослабление карантинных ограничений.
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