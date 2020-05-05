В Италии произошел всплеск смертности от коронавируса

За последние сутки в Италии скончались 236 больных COVID-19.

В Италии за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровели более 2,3 тыс. человек.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

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За последние сутки в этой стране умерли 236 больных COVID-19. Это больше, чем 4 мая (195) и 3 мая (174), но меньше, чем 2 мая (474).

Всего в Италии зафиксировано 29 тыс. 315 летальных случаев.

Сейчас количество инфицированных коронавирусом лиц составляет 98 тыс. 467, что на 1 тыс. 513 человек меньше, чем в предыдущие сутки.

Госпитализированы 16 тыс. 270 человек, что на 553 меньше, чем в предыдущие сутки.

В отделениях интенсивной терапии находятся 1 тыс. 427 пациентов, что на 52 человека меньше, чем в предыдущие сутки.

Выздоровели и были выписаны из больницы 85 тыс. 231 человек, что на 2 тыс. 352 больше, чем в предыдущие сутки.

Кроме того, 80 тыс. 770 человек находятся в изоляции с симптомами COVID-19.

В целом количество инфицированных, умерших и тех, кто выздоровели, составляет 213 тыс. 13 человек, за последние сутки это число выросло на 1 тыс. 75.

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