В Италии от коронавируса умерли более 28 тысяч человек

За сутки количество инфицированных уменьшилось на 608 человек, а госпитализированных - на 580.

В Италии за последние сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 269 человек.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

Всего в Италии смертность от COVID-19 составляет 28 тысяч 236 человек.

В настоящее время инфицированных коронавирусом насчитывается 100 тысяч 943 человека, что на 608 человек меньше, чем вчера.

Госпитализированы 17 тысяч 569 человек, что на 580 меньше, чем за прошедшие сутки.

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В отделениях интенсивной терапии находятся 1 тысяча 578 пациентов, на 116 человек меньше, чем за предыдущие сутки.

Еще 78 тысяч 249 человек выздоровели и были выписаны из больницы, что на 2 тысячи 304 больше, чем за прошлые сутки.

Кроме того, 81 тысяча 796 человек находятся в изоляции с симптомами или незначительными симптомами.

В целом количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 207 тысяч 428 человек, за последние сутки это число выросло на 1 тысячу 965.

Как сообщал ранее УНИАН, группа медиков из Албании, которая должна была вернуться в Тирану после месяца работы в Италии, была оштрафована полицией за организацию вечеринки.

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