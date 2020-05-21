В Италии за сутки от коронавируса умерли 156 человек
В Италии за сутки коронавируса умерли 156 человек.
Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.
За последние сутки от COVID-19 в этой стране умерли 156 человек. Вчера, 20 мая, сообщалось о смерти 161 человека.
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В целом в Италии с начала пандемии зафиксировано 32 тыс. 486 летальных случаев.
По данным на 21 мая, количество случаев инфицирования коронавирусом составляет 60 тыс. 960, что на 1 тыс. 792 меньше, чем накануне.
В стране госпитализированы 9 тыс. 269 человек, что на 355 меньше, чем было день назад.
В отделениях интенсивной терапии находятся 640 пациентов, что на 36 меньше, чем вчера.
Выздоровели и были выписаны из больницы 134 тыс. 560 человек, что на 2 тыс. 278 больше, чем вчера.
Кроме того, 51 тыс. 051 человек находятся в изоляции с симптомами COVID-19.
В общем, в этой стране количество инфицированных, умерших и тех, кто выздоровели, составляет 228 тыс. 006 человек, за последние сутки это число увеличилось на 642.