В Италии за сутки от коронавируса умерли 274 человека, выздоровели - более 3 тысяч

Всего в этой стране от COVID-19 умерли 29 тыс. 958 человек, выздоровели - 96 тыс. 276 человек.

В Италии за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 274 человека, выздоровели более 3 тыс.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

За последние сутки в этой стране умерли 274 больных COVID-19. Последние суточные показатели смертности от коронавируса меньше, чем сообщалось 6 мая, когда за сутки умерли 369 человек.

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В целом в Италии зафиксировано 29 тыс. 958 летальных случаев.

По данным на 7 мая, количество инфицированных коронавирусом лиц составляет 89 тыс. 624, что на 1 тыс. 904 человек меньше, чем за предыдущие сутки.

Госпитализированы 15 тыс. 139 человек, что на 595 меньше, чем за предыдущие сутки.

В отделениях интенсивной терапии находятся 1 тыс. 311 пациентов, что на 22 человека меньше, чем за предыдущие сутки.

Выздоровели и были выписаны из больницы 96 тыс. 276 человек, что на 3 тыс. 31 больше, чем за предыдущие сутки.

Кроме того, 73 тыс. 139 человек находятся в изоляции с симптомами COVID-19.

В целом количество инфицированных, умерших и выздоровевших, составляет 215 тыс. 585 человек, за последние сутки это число выросло на 1 тыс. 401.

В Италии больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в провинции Ломбардия - 32 тыс. 15 человек, в Пьемонте - 14 тыс. 469, в Эмилии-Романьи - 8 тыс. 11, в Венето - 6 тыс. 534, в Тоскане - 4 тыс. 716 и в Лацио - 4 тыс. 348.