В Италии за сутки от COVID-19 выздоровели более 8 тысяч человек

Всего от коронавирусной инфекции в этой стране выздоровели 93 тыс. 245 человек, умерли – 29 тыс. 684.

В Италии за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 369, выздоровели более 8 тыс. лиц.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

Читайте также"Первая фаза эпидемии позади": в Германии продолжают ослабят карантин (видео)

За последние сутки в этой стране умерли 369 больных COVID-19. Это больше, чем сообщалось 5 мая (236), 4 мая (195) и 3 мая (174), но меньше, чем 2 мая - 474.

Всего в Италии зафиксировано 29 тысяч 684 летальных случая.

По данным на 6 мая, количество инфицированных коронавирусом составляет 91 тысяча 528 человек, что на 6 тысяч 939 человек меньше, чем в предыдущие сутки.

Госпитализированы 15 тысяч 769 человек, что на 501 меньше, чем накануне.

В отделениях интенсивной терапии находятся 1 тысяча 333 пациента, на 94 человека меньше, чем в предыдущие сутки.

Выздоровели и были выписаны из больниц 93 тысяч 245 человек, что на 8 тысяч 014 больше, чем в предыдущие сутки.

Кроме того, 74 тысячи 426 человек находятся в изоляции с симптомами COVID-19.

В целом количество инфицированных, умерших и тех, кто выздоровел, составляет 214 тыс. 457 человек, за последние сутки это число возросло на 1 тыс. 444.