В Италии за сутки от COVID-19 выздоровели более 8 тысяч человек
В Италии за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 369, выздоровели более 8 тыс. лиц.
Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.
Читайте также"Первая фаза эпидемии позади": в Германии продолжают ослабят карантин (видео)
За последние сутки в этой стране умерли 369 больных COVID-19. Это больше, чем сообщалось 5 мая (236), 4 мая (195) и 3 мая (174), но меньше, чем 2 мая - 474.
Всего в Италии зафиксировано 29 тысяч 684 летальных случая.
По данным на 6 мая, количество инфицированных коронавирусом составляет 91 тысяча 528 человек, что на 6 тысяч 939 человек меньше, чем в предыдущие сутки.
Госпитализированы 15 тысяч 769 человек, что на 501 меньше, чем накануне.
В отделениях интенсивной терапии находятся 1 тысяча 333 пациента, на 94 человека меньше, чем в предыдущие сутки.
Выздоровели и были выписаны из больниц 93 тысяч 245 человек, что на 8 тысяч 014 больше, чем в предыдущие сутки.
Кроме того, 74 тысячи 426 человек находятся в изоляции с симптомами COVID-19.
В целом количество инфицированных, умерших и тех, кто выздоровел, составляет 214 тыс. 457 человек, за последние сутки это число возросло на 1 тыс. 444.