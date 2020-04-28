Число инфицированных коронавирусом в Италии перевалило за 200 тысяч, умерли более 27 тысяч человек
В Италии за сутки от пандемии коронавируса умерли 382 лица, вылечились - более 2,3 тысячи.
Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.
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В целом в Италии смертность от COVID-19 выросла до 27 тысяч 359 человек, в том числе на 382 летальных случая за последние сутки. Еще вчера за сутки сообщалось о смерти 333 человек.
В настоящее время инфицированных коронавирусом насчитывается 105 тысяч 205 человек, что на 608 человек меньше, чем вчера.
Госпитализированы 19 тысяч 723 человека. За последние сутки количество пациентов в больницах уменьшилось на 630 человек.
В отделениях интенсивной терапии находятся 1 тысяча 863 пациенты, что на 93 человека меньше, чем в предыдущие сутки.
При этом количество людей, которые вылечились и были выписаны из больницы, возросло до 68 тысяч 941. За последние сутки выписали 2 тысячи 317 человек.
Еще 83 тысячи 619 человек с положительным результатом на коронавирус находятся в изоляции с симптомами или незначительными симптомами.
В целом количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 201 тысячу 505 человек. За последние сутки это число возросло на 2 тысячи 91.
В Италии больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в провинции Ломбардия - 35 тысяч 744 человек, в Пьемонте - 15 тысяч 506, в Эмилии-Романии - 12 тысяч 3, в Венето - 8 тысяч 601, в Тоскане - 5 тысяч 896 и в Лацио - 4 тысячи 562.
Как сообщал УНИАН, количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 3 040 709 человек. Вылечились от коронавирусной инфекции уже почти 894 тысячи пациентов. Умерли от болезни более 211 тысяч человек.
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