В Италии зафиксировано уже более 30 тысяч летальных случаев COVID-19

За сутки в Италии умерли от коронавируса 243 человека.

В Италии общее количество летальных случаев коронавирусної инфекции COVID-19 составляет 30 тыс. 201.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

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За последние сутки в этой стране умерли 243 больных COVID-19. Последние суточные показатели смертности от коронавируса меньше, чем сообщалось 7 мая, когда за сутки умерли 274 человека, и 6 мая - 369 человек.

Всего в Италии зафиксировано 30 тысяч 201 летальный случай.

По данным на 8 мая, количество инфицированных коронавирусом лиц составляет 87 тысяч 961, что на 1 тысячу 663 человека меньше, чем накануне.

Госпитализированы 14 тысяч 636 человек, что на 538 меньше, чем в предыдущие сутки.

В отделениях интенсивной терапии находятся 1 тысяча 168 пациентов, что на 143 человека меньше, чем в предыдущие сутки.

Выздоровели и были выписаны из больниц 99 тысяч 23 человека, что на 2 тысячи 747 больше, чем в предыдущие сутки.

Кроме того, 72 тысяч 157 человек находятся в изоляции с симптомами COVID-19.

В целом количество инфицированных, умерших и тех, кто выздоровел, составляет 217 тысяч 185 человек, за последние сутки это число увеличилось на 1 тысячу 327.

В Италии больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в провинции Ломбардия - 31 тысяча 983 человека, в Пьемонте - 14 тысяч 107, в Эмилии-Романьи - 7 тысяч 730, в Венето - 6 тысяч 187, в Тоскане - 4 тысячи 592 и в Лацио - 4 тысячи 328.

В мире по смертности Италии занимает третье место после США и Великобритании.