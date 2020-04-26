В Италии за сутки резко уменьшилось число умерших от коронавируса

В этой стране за сутки зафиксировано 260 умерших от COVID-19.

В Италии за последние сутки резко уменьшилось число умерших от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

В целом в Италии смертность от COVID-19 выросла до 26 тысяч 644 человек, в том числе на 260 летальных случаев за последние сутки. Еще вчера за сутки сообщалось о смерти 415 человек.

В настоящее время инфицированных коронавирусом насчитывается 106 тысяч 103 человека, что на 256 человек больше, чем вчера. До сегодняшнего дня в течение недели наблюдалось уменьшение числа зараженных коронавирусом.

Госпитализированы 21 тысяча 372 человека. За последние сутки число пациентов в больницах уменьшилось на 161 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 2 тысячи 9 пациентов, что на 93 человека меньше, чем в предыдущие сутки.

При этом число людей, которые вылечились и были выписаны из больницы, возросло до 64 тысяч 928. За последние сутки были выписаны 1 тысяча 808 человек.

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Еще 82 тысячи 722 человека с положительным результатом на коронавирус находятся в изоляции с симптомами или незначительными симптомами.

В целом число инфицированных, умерших и тех, кто выздоровел, составляет 197 тысяч 675 человек. За последние сутки это число выросло на 2 тысячи 324.

В Италии больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в провинции Ломбардия - 35 тысяч 166 человек, в Пьемонте - 15 тысяч 519, в Эмилии-Романье - 12 тысяч 341, в Венето - 9 тысяч 138, в Тоскане - 6 тысяч 069 и в Лацио - 4 тысячи 573.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в воскресенье, что школы в стране откроются только в сентябре, но многие предприятия возобновят работу с 4 мая, когда страна выйдет из крайне жесткого карантина, введенного из-за коронавируса.

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