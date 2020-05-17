В Испании фиксируют значительное падение уровня суточной смертности от COVID-19

За последние сутки умерли 87 человек, за сутки до этого - 138.

В Испании продолжают снижаться суточные показатели летальных случаев в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает Министерство здравоохранения Испании, количество летальных случаев в стране выросло до 27 тыс. 650, в том числе 87 за последние сутки. Вчера, 16 мая, сообщалось о смерти 102 человек, 15 мая - 138 человек, 14 мая - 217 человек.

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Всего на сегодняшний день в Испании с помощью ПЦР-тестов подтверждено инфицирование коронавирусом у 231 тыс. 350 человек, в том числе 421 за последние сутки.

Больше всего инфицированных в Мадриде - 66 тыс. 338 человек, в Каталонии - 55 тыс. 824, в регионе Кастилия и Леон - 18 тыс. 470 и в регионе Кастилия-Ла-Манча - 16 тыс. 618.

В настоящее время госпитализированы 125 тыс. 110 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 11 тыс. 528 человек.

С начала пандемии COVID-19 выздоровели 149 тыс. 576 человек, из них за последние сутки 2 тыс. 719.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 17 мая в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения коронавирусом.

От начала пандемии от COVID-19 умерли более 311 тысяч человек. В то же время, выздоровели от коронавирусной болезни почти 1,7 миллиона пациентов.