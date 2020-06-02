В Испании вторые сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса

За последние семь дней в этой стране зафиксировано 34 летальных случая в результате коронавирусной болезни.

В Испании вторые сутки не подтверждено ни одной смерти от COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Общее количество летальных случаев, подтвержденных с начала пандемии, остается неизменным - 27 тыс. 127, из них 34 - за последние семь дней.

На сегодняшний день в Испании с помощью ПЦР-тестов инфицирование коронавирусом подтверждено у 239 тыс. 932 человек. За сутки зафиксировано 137 новых случаев.

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На сегодняшний день госпитализированы 123 тыс. 974 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 11 тыс. 413 пациентов.

В мире по числу инфицированных Испания занимает пятое место после США, Бразилии, России и Великобритании, по количеству умерших - шестое место после США, Великобритании, Италии, Бразилии и Франции.

Как сообщал УНИАН, министерство здравоохранения Испании пересмотрело число случаев смерти от коронавируса в стране - оно стало меньше почти на 2000 человек.

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