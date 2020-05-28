В Испании второй день подряд подтверждена смерть только одного человека от COVID-19

За последние семь дней в этой стране умерли 38 человек.

В Испании за сутки снова подтверждена смерть только одного человека от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

За последние семь дней в этой стране зафиксировано 38 летальных случаев, за последние сутки снова один, как это было и вчера, 27 мая.

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Общее количество подтвержденных летальных случаев с момента начала пандемии - 27 тысяч 119.

Всего на сегодня в Испании с помощью ПЦР-тестов инфицирование коронавирусом подтверждено у 237 тысяч 906 человек. За сутки зафиксировано 182 новых случая инфицирования.

Сейчас госпитализированы 123 тысячи 804 человека. За последние семь дней подтверждена госпитализация 283 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 11 тысяч 389 пациентов.

В мире по количеству инфицированных Испания занимает пятое место после США, Бразилии, России и Великобритании, по количеству умерших - тоже пятое после Соединенных Штатов, Великобритании, Италии и Франции.

Как сообщал УНИАН, министерство здравоохранения Испании пересмотрело число случаев смерти от коронавируса в стране - оно стало меньше почти на 2000 человек.

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