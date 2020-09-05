В Испании зафиксировали рост числа инфицированных COVID-19 / фото REUTERS

Читайте такжеВ Испании зафиксирован новая вспышка коронавируса

Об этом со ссылкой на испанское Министерство здравоохранения сообщает BNN Bloomberg.

Последний раз дневное количество новых больных коронавирусом превысило четыре с половиной тысячи 23 апреля, когда положительный результат теста получили 4635 пациентов.

Отмечается, что ускорение темпов распространения инфекции в Испании наблюдают с середины июля, когда в стране смягчили карантин, а люди "устали от сохранения социальной дистанции и соблюдения правил гигиены".

"Школы по всей стране готовятся к открытию, однако, растет обеспокоенность, что ситуация может выйти из-под контроля", - говорится в сообщении.

Коронавирус в мире: данные по состоянию на 5 сентября

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН