С середины июля в Испании наблюдают ускорения темпов распространения инфекции.

В Испании зафиксировали 4503 новых случаев инфицирования COVID-19. Это самый высокий за четыре месяца суточный показатель в стране.

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Об этом со ссылкой на испанское Министерство здравоохранения сообщает BNN Bloomberg.

Последний раз дневное количество новых больных коронавирусом превысило четыре с половиной тысячи 23 апреля, когда положительный результат теста получили 4635 пациентов.

Отмечается, что ускорение темпов распространения инфекции в Испании наблюдают с середины июля, когда в стране смягчили карантин, а люди "устали от сохранения социальной дистанции и соблюдения правил гигиены".

"Школы по всей стране готовятся к открытию, однако, растет обеспокоенность, что ситуация может выйти из-под контроля", - говорится в сообщении.

Коронавирус в мире: данные по состоянию на 5 сентября

С начала пандемии в Испании новую коронавирусной инфекции подхватили почти 499 000 человек. Из них 29 418 умерли от осложнений заболевания, а еще более 150 000 - вылечились.

4 сентября в Италии положительный результат теста на COVID-19 получили 1733 человека. Это самый высокий суточный показатель в стране со 2 мая.

В мире количество инфицированных COVID-19 достигла уже более 26,5 миллиона человек

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Автор: УНИАН