Испания пересмотрела статистику по COVID-19: умерших оказалось меньше

Общее количество случаев, зарегистрированных с начала вспышки, также было пересмотрено.

Министерство здравоохранения Испании пересмотрело число случаев смерти от коронавируса в стране - оно стало меньше почти на 2000 человек.

Сейчас в Испании - 26 834 умерших от COVID-19. Днем ранее было 28 752 человек. Статистику пересмотрели после проверки данных, предоставленных регионами, сообщает Лига.нет со ссылкой на Reuters.

Общее количество случаев, зарегистрированных с начала вспышки, также было пересмотрено. В настоящее время их 235 400 - на 372 меньше, чем в воскресенье.

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Координатор чрезвычайной ситуации в области здравоохранения Фернандо Симон сказал, что некоторые случаи смерти ранее были учтены дважды, и что у некоторых людей, которые первоначально считались зараженными, диагноз впоследствии не подтвердился.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство Испании решило отменить с 1 июля обязательный карантин для туристов. Таким образом, иностранные туристы смогут путешествовать в Испанию с июля.

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