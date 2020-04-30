В Испании за сутки от коронавируса умерли 268 человек

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 24 тыс. 543 летальных случаев от COVID-19.

В Испании за последние сутки от коронавирусной болезни умерли 268 человек.

Всего с начала пандемии в Испании зафиксировано 24 тыс. 543 летальных случаев от COVID-19, из них - 268 за последние сутки, сообщает Министерство здравоохранения страны.

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Всего с начала пандемии в Испании зафиксировано 24 тыс. 543 летальных случая от COVID-19, из них - 268 за последние сутки.

Всего по стране с помощью ПЦР-тестов подтверждено инфицирование коронавирусом 213 тыс. 435 человек, в том числе 1 тыс. 309 за последние сутки.

Больше всего инфицированных в Мадриде - 61 тыс. 171 человек и в Каталонии - 48 тыс. 916. Вылечились от COVID-19 112 тыс. 050 человек, из них за последние сутки - 3 тыс. 103.

В мире по числу инфицированных коронавирусом Испания занимает второе место после Соединенных Штатов Америки, а по числу умерших - четвертое место после США, Италии и Великобритании.

Как сообщал ранее УНИАН, в Испании пляжи обработали хлором, чтобы не допустить распространения коронавируса. Однако это могло нанести ущерб окружающей среде, уверены экологи.