В Испании от COVID-19 погибли уже более 26 тысяч человек

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 213 летальных случаев коронавируса.

В Испании с начала пандемии от коронавируса умерли более 26 тыс. человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

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В целом количество летальных случаев возросло до 26 тыс. 070, в том числе 213 за последние сутки. Вчера, 6 мая, умерли 244 человека.

Всего в стране с помощью ПЦР-тестов подтверждено инфицирование коронавирусом 221 тыс. 447 человек, в том числе 754 за последние сутки. Вчера число случаев новых заражений было ниже - 685.

Больше всего инфицированных в Мадриде - 63 тыс. 870 человек, в Каталонии - 51 тыс. 190, в регионе Кастилия и Леон - 17 тыс. 625 и в регионе Кастилия-Ла-Манча - 16 тыс 184.

Излечились от COVID-19 128 тыс. 511 человек, из них за последние сутки 2 тыс. 509.

Сейчас госпитализировано 121 тыс. 014 человек, из них 548 за последние сутки.

В отделениях интенсивной терапии находятся 11 тыс. 140 человек, что на 58 больше, чем вчера.

Испания занимает второе место после Соединенных Штатов Америки в мире по количеству инфицированных коронавирусом, а по количеству умерших - четвертое место после США, Великобритании и Италии.

Пиковый уровень смертности от коронавируса был зафиксирован в Испании 2 апреля – тогда за сутки умерло 950 человек. С тех пор установилась тенденция к уменьшению числа жертв, но с незначительными периодическими колебаниями количества погибших вверх.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, с начала пандемии коронавирус в мире умерли более 263,8 тыс. лиц. Сейчас во всех странах зарегистрировано более 3,75 млн лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Излечились от недуга свыше 1,2 млн человек.

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