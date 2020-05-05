В Испании возрос показатель суточной смертности от коронавируса

Всего с начала пандемии в Испании от COVID-19 умерли 25 тысяч 613 людей.

В Испании за сутки в результате инфицирования коронавирусом умерли 185 человек.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения страны.

Читайте такжеВ Украине увеличилось количество случаев бессимптомного течения СOVID-19

В целом количество летальных случаев возросло до 25 тыс. 613, в том числе 185 за последние сутки. 4 мая в Испании умерли 164 человека.

Всего в стране с помощью ПЦР-тестов подтверждено инфицирование коронавирусом 219 тыс. 329 человек, в том числе 867 за последние сутки.

Вчера сообщалось о 356 новых случаях заражения, 3 мая - 838, 2 мая - 1 тыс. 147.

Больше всего инфицированных в Мадриде - 62 тыс. 989 человек, в Каталонии - 50 тыс. 771 и в регионе Кастилия и Леон - 17 тыс. 429.

Излечились от COVID-19 123 тыс. 486 человек, из них за последние сутки - 2 тыс. 143.

Сейчас госпитализированы 119 тыс. 609 человек, из них 720 за последние сутки.

В отделениях интенсивной терапии находится 11 тыс. 31 человек, что на 37 больше, чем вчера.

Испания занимает второе место после Соединенных Штатов Америки в мире по количеству инфицированных коронавирусом, а по количеству умерших - четвертое место после США, Италии и Великобритании.

Пиковый уровень смертности от коронавирус был зафиксирован в Испании 2 апреля – тогда за сутки умерло 950 человек. С тех пор установилась тенденция к уменьшению числа жертв, но с незначительными периодическими колебаниями количества погибших вверх.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), по состоянию на утро 5 мая в мире от COVID-19 умерли более 251,5 тыс. лиц.

С начала пандемии выявлено 3 млн 584,1 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Вылечились почти 1 млн 168 тыс.

Читайте также: