В Испании угасает волна эпидемии: за сутки выздоровели почти две с половиной тысячи человек
В Испании за сутки в результате инфицирования коронавирусом умерли 164 человека.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
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В целом количество летальных случаев возросло до 25 тыс. 428, в том числе на 164 за последние сутки. Вчера сообщалось, что за сутки тоже умерли 164 человека.
Всего в стране с помощью ПЦР-тестов подтверждено инфицирование коронавирусом 218 тыс. 011 человек, в том числе 356 за последние сутки.
Вчера сообщалось о 838 новых случаях заражения, позавчера - 1 тыс. 147.
Больше всего инфицированных в Мадриде - 62 тыс. 395 человек, в Каталонии - 50 тыс. 366 и в регионе Кастилия и Леон - 17 тыс. 334.
Излечились от COVID-19 121 тыс. 343 человек, из них за последние сутки - 2 тыс. 441.
На данный момент госпитализировано 118 тыс. 889 человек, из них 394 - за последние сутки.
В отделениях интенсивной терапии находятся 10 тыс. 994 человека, что на 21 больше, чем вчера.
Испания занимает второе место после Соединенных Штатов Америки в мире по количеству инфицированных коронавирусом, а по количеству умерших - четвертое место после США, Италии и Великобритании.
Напомним, пиковый уровень смертности от коронавируса был зафиксирован в Испании 2 апреля – тогда за сутки умерло 950 человек. С тех пор установилась тенденция к уменьшению числа жертв, но с незначительными периодическими колебаниями количества погибших вверх.
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