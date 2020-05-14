Коронавирусом заразились 5% населения Испании - исследование
В ходе эпидемии в Испании коронавирусом заразились примерно 5% населения страны – около 2,3 млн человек. 90% случаев не попали в поле зрения системы здравоохранения.
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Как сообщает El Pais, об этом свидетельствуют результаты исследования Института здравоохранения имени Карлоса III. Специалисты Института взяли образцы крови на антитела к коронавирусу у примерно 70 тысяч человек.
Отмечается, что показатели заражения сильно различаются по регионам. В некоторых провинциях Испании распространенность вируса оказалась в 7 раз выше, чем в других. Так, в провинции Сория антитела выявили у 14% населения. В Мадриде этот показатель достиг 11%.
В то же время, в провинциях Мурсия, Астурия, на Канарских островах, в городах-эксклавах Сеута и Мелилья распространенность болезни составляет лишь 2%.
Отмечается, что согласно исследованию, более 90% эпизодов заражение остались за пределами внимания врачей. Официально в стране подтвержден 228 691 случай COVID-19. Ученые полагают, что коронавирусом в Испании заразились примерно 2 млн 350 тысяч человек.
Напомним, по состоянию на 6:00 14 мая по киевскому времени, в мире от коронавирусной инфекции погибли 297 197 человек, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 347 015. При этом, 1 548 547 человек выздоровели.
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