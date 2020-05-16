В Испании постепенно уменьшается количество летальных случаев в результате COVID-19

В целом на сегодня в Испании подтверждено инфицирование коронавирусом более 230,6 тысячи человек.

В Испании постепенно уменьшается количество летальных случаев в результате заражения COVID-19.

Как сообщает Министерство здравоохранения Испании, количество летальных случаев в стране возросло до 27 тысяч 563, в том числе 102 - за последние сутки. Вчера, 15 мая, сообщалось о смерти 138 человек, 14 мая - 217 человек.

Всего на сегодняшний день в Испании с помощью ПЦР-тестов подтверждено инфицирование коронавирусом 230 тысяч 698 человек, в том числе 539 - за последние сутки.

Читайте такжеКоронавирусом заразились 5% населения Испании - исследование

Больше всего инфицированных в Мадриде - 66 тысяч 210 человек, в Каталонии - 55 тысяч 685, в регионе Кастилия и Леон - 18 тысяч 369 и в регионе Кастилия-Ла-Манча - 16 тысяч 587.

Госпитализированы 124 тысяч 450 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 11 тысяч 463 человека.

С начала пандемии COVID-19 выздоровели 146 тысяч 446 человек, в том числе за последние сутки - 1 тысяча 663.

Испания на сегодняшний день занимает четвертое место в мире после Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации и Великобритании по количеству зарегистрированных лиц, инфицированных коронавирусом, и четвертое по количеству умерших - после США, Великобритании и Италии.

Как сообщал УНИАН, по данным Университета имени Джона Хопкинса, с начала пандемии в мире зарегистрировано более 4,5 миллиона инфицированных новым коронавируса. Жертвами COVID-19 стали более 307,6 тысячи человек, более 1,6 миллиона выздоровели.

Читайте также: