В Испании суточный уровень смертности от коронавируса упал до минимального уровня за месяц

С начала эпидемии жертвами коронавируса в Испании стали более 23 тысяч человек.

За минувшие сутки в Испании зафиксировано 288 смертей от коронавируса – это самый низкий показатель суточной смертности с 18 марта.

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Об этом сообщает El Pais, ссылаясь на данные минздрава. Отмечается, что за сутки до этого, 25 апреля, в стране было зафиксировано 378 летальных случаев.

В то же время в Испании за сутки зафиксировано 1729 новых случаев болезни. Всего в стране подтверждено 207 634 случая COVID-19.

С начала эпидемии жертвами коронавируса в Испании стали 23 190 человек. 98 732 человека выздоровели и были выписаны из больниц.

Напомним, пиковый уровень смертности от коронавируса был зафиксирован в Испании 2 апреля – тогда за сутки умерли 950 человек. С тех пор установилась тенденция к уменьшению числа жертв, но с периодическими незначительными колебаниями количества погибших вверх.

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