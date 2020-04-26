В Испании суточный уровень смертности от коронавируса упал до минимального уровня за месяц
За минувшие сутки в Испании зафиксировано 288 смертей от коронавируса – это самый низкий показатель суточной смертности с 18 марта.
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Об этом сообщает El Pais, ссылаясь на данные минздрава. Отмечается, что за сутки до этого, 25 апреля, в стране было зафиксировано 378 летальных случаев.
В то же время в Испании за сутки зафиксировано 1729 новых случаев болезни. Всего в стране подтверждено 207 634 случая COVID-19.
С начала эпидемии жертвами коронавируса в Испании стали 23 190 человек. 98 732 человека выздоровели и были выписаны из больниц.
Напомним, пиковый уровень смертности от коронавируса был зафиксирован в Испании 2 апреля – тогда за сутки умерли 950 человек. С тех пор установилась тенденция к уменьшению числа жертв, но с периодическими незначительными колебаниями количества погибших вверх.
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