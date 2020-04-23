В Испании число жертв COVID-19 превысило 22 тысячи человек
В Испании в результате осложнений коронавирусной болезни COVID-19 умерли более 22 тысяч человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
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Всего в Испании зафиксировано 22 тыс. 157 летальных случаев COVID-19, в том числе 440 – за последние сутки.
Всего в стране зарегистрировано 213 тыс. 24 инфицированных новым коронавирусом лиц, в том числе, 4 тыс. 635 – за последние сутки.
Излечились 89 тыс. 250 человек, за последние сутки – 3 тыс. 335.
В мире по количеству инфицированных Испания занимает второе место после Соединенных Штатов, по количеству умерших – третье после США и Италии.
Напомним, пиковый уровень смертности от коронавируса был зафиксирован в Испании 2 апреля – тогда за сутки умерло 950 человек. С тех пор установилась тенденция к уменьшению числа жертв, но с периодическими незначительными скачками количества погибших вверх.
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