За последние сутки в Испании зафиксировано 435 летальных случаев от COVID-19.

В Испании за сутки от коронавируса выздоровели более 3,4 тысячи человек.

Всего в Испании зафиксировано 21 тысяча 717 летальных случаев от COVID-19, в том числе 435 - за последние сутки, об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

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Всего в стране зарегистрировано 208 тысяч 389 человек, инфицированных новым коронавирусом, в том числе 4 тысячи 211 - за последние сутки.

Вылечились 85 тысяч 915 человек, за последние сутки - 3 тысячи 401.

Как сообщал ранее УНИАН, в Германии излечились от коронавирусной болезни COVID-19 почти 100 тысяч человек.

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