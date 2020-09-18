В Индии политик, который заявлял о пользе купания в грязи для иммунитета, заразился COVID-19 / фото REUTERS

Об этом пишет Daily Mail.

Депутат парламента Индии от северного штата Раджастан Сухбир Сингх Джаунапурия обнаружил положительный результат на коронавирус 14 сентября. Кроме него, заболело еще 23 парламентария. 

За месяц до установления положительного диагноза политик загрузил на свою страницу в Фейсбук странное видео, на котором он сидит в грязи и утверждает, что это помогает получить иммунитет от COVID-19.

"Выйди, промокни под дождем, посиди в грязи, поработай на ферме ... Делая это, человек приобретает иммунитет", - сказал политик.

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Автор: Виктория Гордиенко