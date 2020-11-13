В Кутаиси от коронавируса вылечили 102-летнюю женщину.
Об этом сообщает Информационное агентство Black Sea Press.
Читайте также"Будет обычной простудой": Ученый из Италии объяснил, как изменится COVID-19 после появления вакцины
По словам врачей, женщина чувствует себя хорошо. Ее планируют выписать 14 ноября.
Как сообщается, она была инфицирована в доме престарелых. Ее госпитализировали в больницу примерно две недели назад.
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаления легких при коронавирусе
- Пропало обоняние - верный симптом коронавируса
Ситуация с коронавирусом в Грузии
За последние сутки в Грузии выявили 3 473 новых случаев коронавируса.
Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С тех пор в стране лабораторно подтверждено 73 154 случая инфицирования. Выздоровели 55 511 человек, скончались 636.
Сейчас в Грузии активным остается 16 981 случай COVID-19. Из них 4 957 пациентов (около 30%) проходят лечение в больницах, 8 611 (более 50%) – на дому, а 3 413 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Коронавирус в Украине и мире: последние новости
- Bloomberg: Еще одна инфекция убила 200 тысяч людей за год, Украина среди наиболее пострадавших
- В США впервые более 150 тысяч случаев коронавируса за сутки
- В Сербии поддержали обязательную вакцинацию от коронавируса
- Нет полномочий: Шмыгаль отреагировал на "карантинное" неповиновение мэров
- Иммунолог спрогнозировал, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram