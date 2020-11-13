Женщину госпитализировали около двух недель назад. Сейчас она чувствует себя хорошо, на днях ее выпишут.

В Кутаиси от коронавируса вылечили 102-летнюю женщину.

Об этом сообщает Информационное агентство Black Sea Press.

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По словам врачей, женщина чувствует себя хорошо. Ее планируют выписать 14 ноября.

Как сообщается, она была инфицирована в доме престарелых. Ее госпитализировали в больницу примерно две недели назад.

Коронавирус: важно знать каждому

Ситуация с коронавирусом в Грузии

За последние сутки в Грузии выявили 3 473 новых случаев коронавируса.

Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С тех пор в стране лабораторно подтверждено 73 154 случая инфицирования. Выздоровели 55 511 человек, скончались 636.

Сейчас в Грузии активным остается 16 981 случай COVID-19. Из них 4 957 пациентов (около 30%) проходят лечение в больницах, 8 611 (более 50%) – на дому, а 3 413 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Автор: УНИАН