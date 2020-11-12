Правительство Греции объявило о введении общенационального комендантского часа, чтобы остановить продолжающийся рост числа инфекций и смертей от коронавируса.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что молодые люди, отдыхающие в барах, в первую очередь ответственны за передачу коронавируса в Греции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

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"Мы проверяли много планов, но они были нарушены поведением некоторых людей", - сказал он в парламенте, открывая дебаты о мерах правительства по сдерживанию вируса.

"Сегодня мы знаем, какие были источники вспышек. Мы говорим это, чтобы объяснить обществу, что такое поведение создает проблему общественного здоровья для всех. Главным источником распространения стали развлечения молодежи", - заявил Мицотакис.

Он сказал, что повторный локдаун "был нелегким выбором", и признал, что более жесткие ограничения должны были быть приняты неделю назад в Салониках, чтобы избежать безудержного распространения вируса.

"Мы могли бы ввести везде использование масок для лица раньше, ограничить вечерние развлечения раньше, принять меры в Салониках раньше", - сказал он.

Как сообщалось, правительство Греции объявило в среду о введении общенационального комендантского часа, чтобы остановить продолжающийся рост числа инфекций и смертей от коронавируса.

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Автор: УНИАН