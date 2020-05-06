В Германии за сутки диагностировали 554 случая заражения COVID-19
5 мая в Германии диагностировали 554 случая инфицирования коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
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По состоянию на 1:00 6 мая в стране диагностировано 166 706 случаев болезни, 135 100 пациентов уже выздоровел, 6993 умерли. Первый случай заболевания COVID-19 в Германии обнаружили 27 января.
За последние сутки в Германии коронавирусом заболели 554 человека. Продолжают бороться с болезнью 24 613 пациента.
Как сообщал ранее УНИАН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) «не удивлена», что первые случаи заражения коронавирусом в мире были зафиксированы еще в декабре 2019 года.
Китай впервые сообщил ВОЗ о коронавирусе, который вызывает заболевание COVID-19, 31 декабря 2019 года, и ранее считалось, что инфекция не распространялась по Европе до января.
Но на днях в одной из больниц Франции проверили старые образцы, отобранные у пациентов с пневмонией, и обнаружили, что у одного из них был COVID-19 27 декабря. То есть за несколько дней до официального сообщения Китая и почти за месяц до того, как французское правительство зафиксировал первые случаи заражения.
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