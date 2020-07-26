В Баварии на ферме произошла массовая вспышка COVID-19: среди зараженных - украинцы

На ферме работают заробитчане из стран Восточной Европы.

В немецкой Баварии произошла вспышка коронавируса на ферме. Среди инфицированных сезонные рабочие с Украины.

Об этом заявил глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер на брифинге в воскресенье.

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По словам Бумедера, среди больных коронавирусом работники из Венгрии, Болгарии, Румынии и Украины. Всего на ферме обнаружили более 170 случаев.

Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, местные власти закрыли ферму на карантин.

В генконсульстве Украины в Мюнхене заверили, что к ним за помощью украинские заробитчане не обращались.

Как сообщал ранее УНИАН, глава ВОЗ заявил, что "пути возвращения к прежнему образу жизни нет".

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