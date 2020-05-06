"Первая фаза эпидемии позади": в Германии продолжают ослаблять карантин (видео)

Это стало возможным, поскольку, по словам канцлера, "первая фаза" эпидемии коронавируса в стране осталась позади.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель в среду, 6 мая, договорились о дальнейшем ослаблении введенных в стране в связи с пандемией COVID-19 карантинных ограничений.

Это стало возможным, поскольку "первая фаза" эпидемии коронавируса в стране осталась позади, подчеркнула Меркель, цитирует агентство Reuters, передает DW.com.

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По ее словам, страна сейчас находится в точке, где можно сказать, что мы достигли цели - замедлить распространение вируса". В то же время канцлер подчеркнула, что "длительная борьба с вирусом" продолжится.

В частности, было решено, что ограничения социальных контактов будут продлены до 5 июня. При этом будут разрешены встречи людей из двух домохозяйств, например, двух семей, двух пар или жильцов двух квартир. При встречах они должны соблюдать расстояние в 1,5 метра.

По всей стране будут смягчены правила посещения больниц, домов для людей преклонного возраста и людей с инвалидностью - посетителей смогут вновь принимать все пациенты и жители таких заведений. Кроме того, планируется, что к началу лета в школы и детские сады должны иметь возможность вернуться все дети. Также заработают все магазины по всей стране - без ограничений по торговой площади.

Кроме того, будут разрешены спортивные тренировки на улице. Однако во время занятий люди должны держаться на расстоянии 1,5-2 метра, и избегать прямых контактов. Также со второй половины мая будут разрешены матчи футбольной Бундеслиги - без зрителей.

Ответственность за дальнейшее ослабление карантинных ограничений будут нести власти федеральных земель. Ограничения вновь могут усилить, если в течение семи дней в городах или районах будет зафиксировано более 50 новых случаев инфицирования коронавирусом на 100 тысяч человек.

Первый этап ослабления карантинных ограничений начался в Германии после пасхальных каникул. С 20 апреля возобновили работу небольшие магазины площадью до 800 квадратных метров. Большие филиалы универмагов, торговые центры в основном оставались закрытыми. Независимо от площади, снова открылись книжные магазины, автосалоны и магазины по продаже и ремонту велосипедов.

С 30 мая канцлер и премьер-министры федеральных земель договорились об открытии уличных детских площадок. Единого термина для открытия площадок названо не было, но в Берлине их разрешили посещать в тот же день.

4 мая начался следующий этап ослабления ограничений, в частности, во многих федеральных землях позволили восстановить работу парикмахерских и музеев, для верующих вновь открыты церкви, мечети и синагоги, сотни тысяч школьников возвращаются в школы, прежде всего старшеклассники и ученики четвертого класса. Во многих городах также открылись музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады.