В Германии внезапно выросла скорость распространения коронавируса

Средний семидневный показатель индекса, который менее подвержен колебаниям, вырос с 1,55 в субботу до 2.03 в воскресенье.

В Германии индекс воспроизведения коронавируса в воскресенье приблизился к "3", почти втрое превысив показатель, необходимый для сдерживания эпидемии.

Как пишет Deutsche Welle, такие данные обнародовал Институт имени Роберта Коха.

Читайте такжеВ мире за сутки выявили 135 тысяч новых случаев COVID-19

Для Германии индекс воспроизведения вируса, так называемый 'R' value, в воскресенье, 21 июня, достиг 2.88 по сравнению с 1.79 в субботу.

Этот показатель означает, сколько людей в среднем инфицирует один больной. Для сдерживания эпидемии необходимо, чтобы он был меньше "1".

Средний семидневный показатель индекса, который менее подвержен колебаниям, вырос с 1,55 в субботу до 2.03 в воскресенье.

В Институте объясняют этот скачок прежде всего локальными вспышками в земле Северный Рейн-Вестфалия, в частности, вспышкой на мясокомбинате, где заболели более тысячи работников.

"В ближайшие дни необходим будет тщательный мониторинг развития ситуации, в частности, роста числа случаев вне локальных вспышек", - отмечается в отчете.

За последние сутки в стране обнаружили еще 537 больных. Общее количество инфицированных в Германии с начала эпидемии достигло 190 359.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram