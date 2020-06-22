В Германии внезапно выросла скорость распространения коронавируса
В Германии индекс воспроизведения коронавируса в воскресенье приблизился к "3", почти втрое превысив показатель, необходимый для сдерживания эпидемии.
Как пишет Deutsche Welle, такие данные обнародовал Институт имени Роберта Коха.
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Для Германии индекс воспроизведения вируса, так называемый 'R' value, в воскресенье, 21 июня, достиг 2.88 по сравнению с 1.79 в субботу.
Этот показатель означает, сколько людей в среднем инфицирует один больной. Для сдерживания эпидемии необходимо, чтобы он был меньше "1".
Средний семидневный показатель индекса, который менее подвержен колебаниям, вырос с 1,55 в субботу до 2.03 в воскресенье.
В Институте объясняют этот скачок прежде всего локальными вспышками в земле Северный Рейн-Вестфалия, в частности, вспышкой на мясокомбинате, где заболели более тысячи работников.
"В ближайшие дни необходим будет тщательный мониторинг развития ситуации, в частности, роста числа случаев вне локальных вспышек", - отмечается в отчете.
За последние сутки в стране обнаружили еще 537 больных. Общее количество инфицированных в Германии с начала эпидемии достигло 190 359.
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