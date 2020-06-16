В Германии мобильное приложение будет предупреждать о контакте с больным COVID-19 лицом (видео)

Что приложение необходимо, в Германии говорили еще в марте. Однако разработать его смогли только сейчас из-за очень высоких стандартов защиты личных данных.

Сообщение на телефон в случае контакта с больным коронавирусом лицом. Специальное приложение на смартфон с такой функцией презентуют сегодня, 16 июня, чиновники в Германии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Такие приложения работают уже в двух десятках стран - от Сингапура до Австралии.

Что приложение необходимо, в Германии говорили еще в марте. Однако разработать его смогли только сейчас из-за очень высоких стандартов защиты личных данных.

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Будет работать приложение для пользователей Apple и Android. Оно будет фиксировать смартфоны других пользователей, которые длительное время находились рядом. Если кто-то заболеет коронавирусом, он может указать это в своем телефоне и тогда другие пользователи приложения автоматически получают сообщения о контакте с инфицированным лицом.

Использование немецкого приложения анонимно и полностью добровольно. Его можно удалить с телефона, а обязанности указывать там заражение коронавирусом нет.

Автоматическое предупреждение о контакте с больным не принуждает к карантину и не дает права на тест.

Стоила разработка 20 млн евро.

Разработчики говорят, что самым эффективным приложение будет тогда, когда его на свои смартфоны установят 60% немцев. Однако, надеяться на это бесполезно, говорят эксперты. Наивысшая готовность немцев пользоваться таким приложением была во время строгого карантина. Ну а сейчас такое приложение скачать на свои смартфоны готовы разве что 10% немецкого населения.

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