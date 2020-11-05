Власти пытаются сдержать распространение COVID-19 в стране.

Бельгия планирует продлевать карантинные меры для сдерживания второй волны пандемии коронавируса до тех пор, пока не появится вакцина.

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Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, пишет ТСН со ссылкой на Euractiv.

По его словам, власти вынуждены прибегнуть к этому, чтобы нормализовать ситуацию с распространением болезни в Бельгии.

"Пока не будет вакцины, нам придется бороться с инфекцией гораздо строже, чем летом. Если мы хотим увидеть эффект, мы должны четко понимать, что это будет долгосрочная работа", - заявил Кроо.

В свою очередь, глава бельгийского правительства Стивен ван Гухт надеется, что первые результаты испытаний вакцины против COVID-19 будут уже в ноябре-декабре, а препарат появится в стране уже весной 2021 года.

По словам ван Гухта, сейчас Брюссель ведет переговоры с Европейской комиссией по поставкам вакцин, когда они станут доступными.

Как сообщалось, за сутки в мире умерла рекордное количество пациентов с коронавирусом COVID-19. От начала пандемии от осложнений COVID-19 умерли свыше 1,22 млн больных.

Как свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, число случаев заболевания COVID-19 в мире достигло 48 млн. Больше всего больных зафиксировано в США на втором месте - Индия, на третьем - Бразилия.

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Автор: УНИАН