Первая страна в Европе объявила о завершении эпидемии коронавируса

Всего в стране подтверждены до полутысячи случаев коронавируса, 103 человека скончались.

Правительство Словении поздно вечером в четверг объявило об официальном завершении эпидемии коронавируса в стране.

Как сообщает Reuters, это стало возможным после того, как власти подтверждали менее семи случаев коронавируса ежесуточно в течение последних двух недель. Словения стала первой страной в Европе, которая сделала подобное заявление.

Отныне люди, прибывающие в стране из других государств - членов ЕС больше не будут обязаны проходить семидневный карантин.

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В Словении, население которой составляет порядка двух миллионов человек, на сегодня сообщили о 1464 подтвержденных случаях коронавируса, 103 из них оказались летальными. Эпидемия в стране была объявлена 12 марта.

Власти говорят, что эпидемиологическая картина в Словении сейчас самая лучшая в Европе.

Словенское правительство уточняет, что иностранцам с признаками коронавируса по-прежнему будут запрещать въезд в страну. Карантин же сохранят для граждан стран, не входящих в состав ЕС, - его срок составит 14 дней. При этом он не коснется дипломатов и людей, перевозящих грузы.

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В самой Словении граждане, как и ранее, должны будут следовать основным правилам для недопущения распространения инфекции.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Словения отменила запрет на авиасообщение с другими странами.

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