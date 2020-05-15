Первая страна в Европе объявила о завершении эпидемии коронавируса
Правительство Словении поздно вечером в четверг объявило об официальном завершении эпидемии коронавируса в стране.
Как сообщает Reuters, это стало возможным после того, как власти подтверждали менее семи случаев коронавируса ежесуточно в течение последних двух недель. Словения стала первой страной в Европе, которая сделала подобное заявление.
Отныне люди, прибывающие в стране из других государств - членов ЕС больше не будут обязаны проходить семидневный карантин.
Читайте такжеНельзя расслабляться: в ВОЗ призвали готовиться ко второй волне коронавируса
В Словении, население которой составляет порядка двух миллионов человек, на сегодня сообщили о 1464 подтвержденных случаях коронавируса, 103 из них оказались летальными. Эпидемия в стране была объявлена 12 марта.
Власти говорят, что эпидемиологическая картина в Словении сейчас самая лучшая в Европе.
Словенское правительство уточняет, что иностранцам с признаками коронавируса по-прежнему будут запрещать въезд в страну. Карантин же сохранят для граждан стран, не входящих в состав ЕС, - его срок составит 14 дней. При этом он не коснется дипломатов и людей, перевозящих грузы.
Читайте такжеВ мире от коронавируса умерли более 300 тысяч человек
В самой Словении граждане, как и ранее, должны будут следовать основным правилам для недопущения распространения инфекции.
Как сообщал УНИАН, 13 мая Словения отменила запрет на авиасообщение с другими странами.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире