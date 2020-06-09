Карантин спас в Европе более 3 миллионов жизней - исследование

Согласно расчетам, без введения карантина в странах Европы от коронавируса умерли бы всего 3,2 млн человек.

Жесткий карантин спас в Европе более 3 миллионов жизней.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, такие выводы обнародовала команда ученых из Имперского колледжа Лондона.

Отмечается, что это та же самая группа, после советы которой Британия приняла решение изменить стратегию реагирования на пандемию и все же ввести карантин.

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Команда исследовала последствия воздействия карантинных ограничений в 11 странах Европы – Австрии, Швейцарии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Испании, Норвегии, Дании и Британии до начала мая, и смоделировала развитие ситуации при условии, если бы карантин не вводился.

Согласно расчётам, без введения карантина в этих странах от коронавируса умерли бы всего 3,2 млн человек.

В Италии число погибших от коронавирус могла бы превысить полмиллиона – 630 тысяч умерших, Франции – 690 тысяч, Великобритании – 470 тысяч.

Общее количество погибших в исследуемых странах на эту дату составила 130 тысяч человек – в десятки раз меньше. Таким образом, карантин спас около 3,1 миллиона жизней.

Ученые также предупреждают, что заразилась за это время совсем незначительная доля населения - около 4% - поэтому только ограничения начнут ослабляться и мобильность опять возрастет, количество новых больных также начнет расти.

"Утверждение о том, что все это заканчивается, можно смело отбрасывать. Мы только в начале пандемии", - отмечает доктор Флаксман.

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