Newsweek: В Италии коронавирус прожил в глазах женщины более 20 дней

Врачи предполагают, что жидкости из глаз могут быть способом передачи вируса другим людям.

В Италии у пациентки с COVID-19 опасный коронавирус прожил дольше в глазах, чем в носу и дыхательных путях. 65-летняя женщина, имя которой не называется, была первым подтвержденным случаем заражения в европейской стране. 29 января она прибыла из китайского города Ухань, который стал первым эпицентром эпидемии.

Как пишет Newsweek, на следующий день после возвращения из Китая у итальянки начались симптомы. Ее отправили в центр изоляции в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме. У нее был сухой кашель и боль в горле. Также она страдала от воспаления носовых пазух и конъюнктивита обоих глаз.

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Впоследствии у итальянки поднялась температура до 38 градусов по Цельсию. Это произошло на четвертый день. Однако, пока не известно, был это четвертый день после появления симптомов или с момента госпитализации. Тесты подтвердили, что женщина заражена коронавирусом. Конъюнктивит долго не проходил. Поэтому врачи решили взять на анализ мазок из ее глаза на третий день пребывания в изоляторе. После этого такие анализы ей проводили ежедневно. Вирус оставался в ее глазах, хоть и в меньшей концентрации, в течение 21 дня.

"Конъюнктивит заметно отступил на 15-й день и полностью исчез на 20-й", - сказали врачи.

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Однако, воспаление возобновилось на 27-й день, то есть через пять дней после того, как коронавируса, казалось, больше нет в глазах итальянки. Врачи обнаружили генетические следы в образцах из глаз пациентки, хотя в горле и носу их уже не было. Врачи допускают, что жидкости из глаз пациентов, больных COVID-19, потенциально могут быть источником заражения.